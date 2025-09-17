The Swiss voice in the world since 1935
Polizei überwältigt Mann mit Taser am Alplersee in Sisikon UR

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Uri hat am Samstagabend am Alplersee in Sisikon einen Mann mit einem Taser überwältigt, nachdem er zwei Frauen belästigt hatte. Der Mann wurde ins Spital überführt, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Gegen 22 Uhr meldeten Zeugen eine «akute Notsituation». Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 23-jähriger deutscher Staatsangehöriger zwei Frauen im Alter von 29 und 22 Jahren «massiv» belästigte.

Der Mann habe sich aggressiv und unkontrolliert verhalten, hiess es weiter. Zum Schutz der Betroffenen und der Einsatzkräfte habe die Polizei einen Taser eingesetzt, eine Elektroschockpistole.

Anschliessend sei der Mann vor Ort medizinisch von der Rega versorgt und ins Kantonsspital Uri gebracht worden.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

