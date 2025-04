Polizei büsst dutzende Töfffahrer zwischen Mühlrüti SG und Steg ZH

Keystone-SDA

Die Kantonspolizeien St. Gallen und Zürich haben am Sonntag bei Verkehrskontrollen auf der Passstrasse über die Hulftegg dutzende Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer gebüsst. Sie stellten unter anderem Geschwindigkeitsverstösse und unerlaubte technische Änderungen an Töffs fest.

(Keystone-SDA) Die beiden Kantonspolizeien führten am Sonntagnachmittag zwischen 13 und 18 Uhr zeitgleich Verkehrskontrollen im Bereich Mühlrüti SG beziehungsweise bei Steg ZH durch. Dabei seien rund 110 Motorräder kontrolliert worden, schrieb die St. Galler Kantonspolizei am Montag in einer Mitteilung.

Ein Motorradfahrer wurde angehalten, weil er mit rund 115 km/h durch den Ausserortsbereich fuhr. An mehreren Motorrädern stellte die Polizei unerlaubte technische Veränderungen fest. Ausserdem passierten an der Stegstrasse in Baum ZH 46 Motorräder die Radaranlage mit überhöhter Geschwindigkeit.