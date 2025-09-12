The Swiss voice in the world since 1935
Polizei beendet versuchte Besetzung des Zürcher Platzspitz

Keystone-SDA

Ein grösseres Polizeiaufgebot hat am Freitagnachmittag in Zürich eine versuchte Besetzung des Platzspitz-Areals hinter dem Landesmuseum verhindert. Sie kontrollierte über 200 Personen und wies sie weg. Die Besetzer-Gruppierung führte antikapitalistische Motive als Grund für die Aktion an.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Ordnungskräfte hatten im Vorfeld Informationen über die mögliche unbewilligte Aktion, wie die Stadtpolizei am Abend mitteilte. Die Stadtpolizei verstärkte darum ihre Präsenz in der Innenstadt.

Kurz vor 17 Uhr strebten den Angaben zufolge mehrere Personengruppen der Platzspitzpromenade zu. Zugleich fuhren Last- und Lieferwagen mit Gastromaterial vor. Danach versuchten die Aktivistinnen und Aktivisten die Zugänge zum Platzspitz von innen zu verbarrikadieren.

Die Polizei verschaffte sich Zugang zum Areal, wo sie mit Flaschen und Steinen beworfen wurde. Die Einsatzkräfte setzen den Wasserwerfer und Gummischrot, um die Masse zurückzudrängen. Ein Teil der Besetzer floh über die Limmat oder andre Zugänge.

Die übrigen setzte die Polizei fest. Kurz nach 18 Uhr begann sie mit Personenkontrollen. Insgesamt überprüfte sie 233 Personen und wies sie weg. Um 21.50 Uhr war die Aktion beendet, wie die Polizei schrieb. Über Verletzte oder Sachbeschädigungen lagen zu diesem Zeitpunkt keine Angaben vor. Die Stadtpolizei erhielt Unterstützung von der Kantonspolizei.

Die Aktivisten begründeten die versuchte Besetzung damit, dass der Platzspitz seit den 1990-er Jahren für ein System stehe, das «Menschen aussortiert, verdrängt und kriminalisiert». Hier werde sichtbar, wie kapitalistische Mechanismen Menschen in Armut, Not und Abhängigkeit treiben würden, teilten sie in einem Communiqué mit.

Die Verkehrsbetriebe Zürich meldeten am Abend Verspätungen, Ausfälle und Umleitungen. Sie riefen dazu auf, Innenstadt und Hauptbahnhof zu umfahren. Passagiere mit Ziel Hauptbahnhof sollten die S-Bahn benutzen.

Der Platzspitz war in den 1980er- und 1990er-Jahren Sammelpunkt einer offenen Drogenszene und sorgte als «Needle Park» weltweit für Schlagzeilen. Heute ist das Areal beim Hauptbahnhof ein Park.

