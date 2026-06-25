Polizei erwischt in Thun Beifahrer nach Verfolgungsjagd

Keystone-SDA

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Die Kantonspolizei Bern hat in der Nacht auf Mittwoch nach einer Verfolgungsjagd den Beifahrer eines gestohlenen Lieferwagens festgenommen. Der Fahrer des Wagens konnte zu Fuss flüchten.

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(Keystone-SDA) Eine Patrouille wollte den Lieferwagen, der am Vortag in Bern als gestohlen gemeldet worden war, kurz vor 00.30 Uhr kontrollieren. Der Fahrer entzog sich jedoch der Kontrolle und fuhr davon, wie die Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb.

Der Mann missachtete die Haltezeichen der Polizei bei massiv überhöhter Geschwindigkeit. Die Einsatzkräfte verfolgten den Lieferwagen unter Einsatz von Blaulicht und Sirene durch mehrere Strassen.

Die Fluchtfahrt endete schliesslich an einer Polizeisperre. Dort nahmen die Einsatzkräfte den Beifahrer unter Waffenandrohung fest.

Eine umgehend eingeleitete Suche nach dem flüchtigen Mann blieb erfolglos. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher. Weitere Ermittlungen sind im Gang, wie es weiter hiess.