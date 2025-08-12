Polizei erwischt Mobiltelefondiebe an der Street Parade
Die Kantonspolizei Zürich hat am Samstag an der Street Parade eine Mobiltelefon-Diebesbande auf frischer Tat ertappt. Es wurden sechs Personen verhaftet und über 40 Mobiltelefone sichergestellt.
(Keystone-SDA) Fahndern der Kantonspolizei fielen am Samstag geben 16 Uhr beim Bellevue in der Stadt Zürich eine Frau und ein Mann auf, die bei einem zuvor gestohlenen Mobiltelefon die SIM-Karte entfernten, wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Die beiden Personen wurden kontrolliert und verhaftet.
Rund eine halbe Stunde später erwischten Fahnder ebenfalls beim Bellevue zwei Männer beim Diebstahl eines Mobiltelefons. Sie wurden ebenfalls festgenommen.
Ermittlungen ergaben eine Verbindung zwischen den vier Personen sowie ihrer Unterkunft in Wald ZH. Bei einer Hausdurchsuchung wurden zwei weitere Frauen angetroffen und verhaftet. In ihrem Fahrzeug entdeckte die Polizei drei in Alufolie eingewickelte Mobiltelefonie. In einem Waldstück nahe der Unterkunft wurde zudem eine Tasche mit 40 ebenfalls in Alufolie eingewickelten Mobiltelefonen entdeckt. Auch diese konnten der Diebesbande zugeordnet werden.
Bei den Verhafteten handelt es sich um kolumbianische Staatsangehörige im Alter von 20 bis 46 Jahren, die illegal in der Schweiz waren. Sie wurden nach einer polizeilichen Befragung der Staatsanwaltschaft übergeben.