Polizei erwischt Raserin in Basadingen TG

Keystone-SDA

Spezialisten der Thurgauer Kantonspolizei haben am Freitag eine Raserin erwischt. Die Autofahrerin war mit 145 km/h ausserorts auf einer Kantonsstrasse unterwegs.

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach Abzug der Sicherheitsmarge ergebe das eine Überschreitung von 61 km/h, schrieb die Polizei in einer Mitteilung. Dies entspreche einem Raserdelikt.

Die Polizei zog den Führerausweis der 47-jährigen Deutschen zuhanden des Strassenverkehrsamts ein. Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld ordnete die Sicherstellung des Autos an.

Ihre Messungen führte die Polizei an der Kantonsstrasse zwischen Dickihof und Basadingen durch.

