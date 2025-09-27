Polizei erwischt Raserin in Basadingen TG
Spezialisten der Thurgauer Kantonspolizei haben am Freitag eine Raserin erwischt. Die Autofahrerin war mit 145 km/h ausserorts auf einer Kantonsstrasse unterwegs.
(Keystone-SDA) Nach Abzug der Sicherheitsmarge ergebe das eine Überschreitung von 61 km/h, schrieb die Polizei in einer Mitteilung. Dies entspreche einem Raserdelikt.
Die Polizei zog den Führerausweis der 47-jährigen Deutschen zuhanden des Strassenverkehrsamts ein. Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld ordnete die Sicherstellung des Autos an.
Ihre Messungen führte die Polizei an der Kantonsstrasse zwischen Dickihof und Basadingen durch.