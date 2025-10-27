Polizei fasst 18-Jährigen nach Tankstellenüberfall in Zürich

Keystone-SDA

Die Stadtpolizei Zürich hat am Sonntagabend im Zürcher Kreis 7 einen 18-jährigen Mann festgenommen. Er soll zuvor einen Tankstellen-Shop überfallen haben.

(Keystone-SDA) Kurz nach 19 Uhr betrat ein Mann einen Tankstellenshop im Kreis 7 und bedrohte den Mitarbeiter mit einer Stichwaffe, wie die Stadtpolizei am Montag mitteilte. Danach ergriff er mit mehreren hundert Franken Bargeld die Flucht.

Der Polizei gelang es, den mutmasslichen Täter, einen 18-jährigen Spanier, zu verhaften, wie sie weiter schrieb.