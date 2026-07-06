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Polizei fasst Geldkurier in San Vittore

Keystone-SDA

In San Vittore GR ist Ende Juni ein mutmasslicher Geldkurier festgenommen worden. Ein 82-jähriger Mann hatte die Polizei alarmiert, nachdem falsche Polizisten ihn zur Übergabe von rund 20'000 Franken bewegen wollten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 82-jährige Mann wurde telefonisch von den Betrügern kontaktiert und dazu verleitet, das Geld von seinem Bankkonto abzuheben, wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag mitteilte. Der Senior meldete den Vorfall jedoch noch am selben Tag der Polizei.

Bei der vereinbarten Geldübergabe nahmen die Einsatzkräfte daraufhin einen 50-jährigen rumänischen Staatsangehörigen fest. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt nun zusammen mit der Staatsanwaltschaft die genauen Hintergründe des Betrugsversuchs und rät, bei solchen Anrufen stets misstrauisch zu bleiben.

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