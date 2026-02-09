Polizei fasst in Littau zwei mutmassliche Einbrecher auf der Flucht

Keystone-SDA

Nach einem Einbruch in eine Autogarage hat die Luzerner Polizei am frühen Sonntagmorgen in Littau zwei Tatverdächtige festgenommen. Die Männer waren zuvor zu Fuss geflüchtet.

(Keystone-SDA) Laut der Mitteilung der Staatsanwaltschaft fasste die Polizei die Einbrecher im Gebiet Schrotmättli im Luzerner Stadtteil Littau. Die beiden Männer im Alter von 19 und 23 Jahren stammen aus England und Frankreich.

Zuvor sollen sie laut Communiqué bei einer Autogarage die Eingangstüre aufgebrochen und mehrere Autoschlüssel entwendet haben. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die Tatverdächtigen zu Fuss in Richtung Blatten.

Bei der Fahndung war auch ein Diensthund der Luzerner Polizei im Einsatz.