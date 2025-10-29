Polizei fasst Jugendliche nach Vandalismus in Schule in Flawil SG

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei St. Gallen hat laut einer Mitteilung mehrere Jugendliche ermittelt, welche im vergangenen Sommer nach Schulabschluss diverse Schulzimmer des Oberstufenzentrums in Flawil verwüsteten. Dabei entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

(Keystone-SDA) Den Jugendlichen wird vorgeworfen, in der Nacht und den frühen Morgenstunden des 3. Juli massiven Vandalismus begangen zu haben. Gemäss einer früheren Meldung warfen sie im Schulhaus Stühle und Bänke die Treppe hinunter, diverse Gegenstände flogen aus dem Fenster. Ausserdem setzten sie einen Hauswirtschaftsraum unter Wasser, beschädigten Küchenmaterial und beschmierten Wände.

Mehreren Jugendlichen konnte eine Tatbeteiligung nachgewiesen werden, hiess es nun am Mittwoch in der Mitteilung der Polizei. Diese wurden bei der Jugendanwaltschaft zur Anzeige gebracht. «Die Jugendanwaltschaft prüft nun, ob weitere Amtshandlungen notwendig sind und mit welchen Sanktionen das Verfahren abgeschlossen wird.»

Weitere Angaben zu den Jugendlichen machte die Polizei nicht. In der Mitteilung vom 3. Juli ging sie davon aus, dass ehemalige Schülerinnen und Schüler für den Vandalismus verantwortlich sind.