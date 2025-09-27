The Swiss voice in the world since 1935
Polizei nimmt in Solothurn zwei Einbrecher fest

Keystone-SDA

Nach einem Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus in Solothurn hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Solothurn leitete gegen die beiden Algerier im Alter zwischen 18 und 22 Jahren ein Verfahren ein.

veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Einbruch wurde der Kantonspolizei am Freitag gegen 23.50 Uhr gemeldet, wie diese am Samstag mitteilte. Einer der beiden Tatverdächtigen konnte kurz darauf durch eine Patrouille der Kantonspolizei Solothurn im Keller des Einfamilienhauses angehalten und vorläufig festgenommen werden.

Der zweite Tatverdächtige flüchtete zu Fuss vom Tatort, wie es weiter hiess. Durch den Einsatz eines Polizeihundes habe auch er kurze Zeit später durch die Polizei angehalten und vorläufig festgenommen werden können.

Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

