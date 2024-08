Polizei nimmt Tatverdächtigen im Tötungsdelikt von Basel fest

(Keystone-SDA) Der 32-jährige Tatverdächtige im Tötungsdelikt von Basel ist am Freitagnachmittag nach einer Öffentlichkeitsfahndung von der Polizei festgenommen worden. Dies teilte die Basler Staatsanwaltschaft mit.

Die Festnahme erfolgte um etwa 14.30 Uhr nach einem Hinweis einer Drittperson am Unteren Rheinweg, wie es weiter hiess. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor eine Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Der festgenommene Schweizer wird “dringend” verdächtigt, am Donnerstag am Nasenweg im Basler Breite-Quartier in einem Mehrfamilienhaus eine 75-jährige Frau getötet zu haben. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gemäss Mitteilung den genauen Tathergang.

Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen Wiederholungstäter, der sich in den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel befand. Der an Schizophrenie leidende Mann hatte bereits am 3. November 2014 im selben Quartier zwei Frauen erstochen und einen betagten Mann mit einem Messer schwer verletzt.