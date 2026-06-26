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Polizei setzt in Rapperswil-Jona SG Pfefferspray gegen Mann ein

Keystone-SDA

Die St. Galler Kantonspolizei hat am Mittwoch in Rapperswil-Jona Pfefferspray gegen einen Mann eingesetzt und ihn arretiert. Der 48-jährige verhielt sich gemäss Polizeiangaben aggressiv gegenüber Gästen eines Restaurants und versuchte, die Einsatzkräfte anzugreifen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Kurz vor 21 Uhr wurde der Notrufzentrale ein Mann gemeldet, der in einem Restaurant in der Nähe des Bahnhofs Gäste belästige und offen Drogen konsumiere. Der Mann weigerte sich, das Restaurant zu verlassen. Dies schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung.

Als die Polizei eintraf, sass der Mann gemäss Communiqué auf der Gartenterrasse – vor ihm auf dem Tisch lagen Betäubungsmittel. Als er die Polizisten sah, soll er aufgestanden und auf sie losgegangen sein. «Die Polizisten konnten den Mann zurückdrängen», heisst es weiter.

Kurz darauf ging der Mann erneut auf die Einsatzkräfte los. Dieses Mal setzten die Polizisten Pfefferspray ein und arretierten den 48-jährigen Schweizer. Weil er sich weiterhin aggressiv verhielt, kam eine zweite Patrouille zur Hilfe.

Anzeige wegen Drohung

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann Betäubungsmittel konsumiert hatte und unter deren Wirkung stand. Der Rettungsdienst brachte ihn zur medizinischen Abklärung in ein Spital.

Der 48-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft unter anderem wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

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