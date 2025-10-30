Polizei stoppt Autofahrer in Belp nach turbulenter Fluchtfahrt

Keystone-SDA

Die Berner Kantonspolizei hat in der Nacht auf Mittwoch nach langer Nachfahrt einen Raser in Belp angehalten. Der Mann hatte sich zuvor mit gestohlenen Kontrollschildern mehreren Kontrollen entzogen und war mit stark überhöhter Geschwindigkeit geflüchtet.

1 Minute

(Keystone-SDA) Eine Polizistin wurde durch eine seitliche Kollision mit dem Fluchtfahrzeug leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilte. Auch der flüchtende Mann verletzte sich, als er aus dem fahrenden Auto auf die Motorhaube des Patrouillenfahrzeugs sprang und auf den Boden fiel. Eine Ambulanz brachte ihn in ein Spital.

Der Mann wurde laut der Mitteilung zunächst auf der Autobahn A6 auf Höhe Spiez bemerkt. Im Anschluss entzog er sich in Steffisburg und Münsingen mehrmals der Kontrolle, zudem warf er laut Mitteilung diverse Gegenstände aus dem Fenster – mutmasslich, um die Patrouillenautos zu beschädigen. In Belp durchbrach er eine mit Nagelgurten ergänzte Polizeisperre, ehe ihn die Polizei erwischte.

Ein erster Alkoholtest fiel positiv aus, wie es weiter hiess. Die Polizei nahm den Mann fest. Er muss sich unter anderem wegen mehrerer Strassenverkehrsdelikte vor der Justiz verantworten.