Polizei stoppt mitten in der Nacht Umzug durch Stadt Bern

Keystone-SDA

Die Berner Kantonspolizei hat in der Nacht auf Sonntag in Bern einen spontanen Umzug von mehreren hundert Personen gestoppt. Er bewegte sich vom Sandrainquartier in Richtung Innenstadt. Zuvor war der Polizei gemeldet worden, in einer leeren Liegenschaft in diesem Quartier finde eine Veranstaltung statt.

(Keystone-SDA) Nach einer Kontaktaufnahme durch die Einsatzkräfte verliessen die mehreren hundert Personen das Gebäude an der Landoltstrasse und zogen via Sandrain- und Marzilistrasse in Richtung Bundesrain. Das teilte die Berner Kantonspolizei am Sonntag auf der Kurznachrichtenplattform X mit.

Die Polizei verhinderte dann ein Weiterziehen des Umzugs in Richtung Bundeshaus und Innenstadt. Dabei setzte sie laut Communiqué eine kleine Menge Reizstoff ein. Der Marsch führte dann via Schwanengasse und Bollwerk auf die Schützenmatte, wo sich der Umzug friedlich auflöste.

Sie habe zum jetzigen Zeitpunkt keine Kenntnis von verletzten Personen, schrieb die Polizei in der Mitteilung vom Sonntagmittag weiter. Während des Umzugs sei es vereinzelt zu Sprayereien und Verkehrseinschränkungen gekommen. Die Polizei nahm Ermittlungen zu allfälligen Straftatbeständen auf.