Polizei stoppt Raser in Zollikofen BE

Keystone-SDA

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Die Kantonspolizei Bern hat am Wochenende in Zollikofen einen Raser gestoppt. Der 25-jährige Autofahrer fuhr mit 120 anstatt der erlaubten 60 km/h, wie sie am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Eine Patrouille erfasste den Wagen mit massiv überhöhtem Tempo kurz nach 0.10 Uhr mit einem Lasergerät. Der Mann war auf der Zürichstrasse in Richtung Moosseedorf unterwegs, wie die Polizei in der Mitteilung weiter schrieb. Die Einsatzkräfte hielten den Lenker kurze Zeit später an und nahmen ihm den Führerausweis ab.

Die Polizei stellte das Auto für weitere Abklärungen sicher. Der Beschuldigte wird sich vor der Justiz wegen eines Raserdelikts verantworten müssen.