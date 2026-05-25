Polizei stoppt sieben fahrunfähige Lenker im Kanton St. Gallen

Keystone-SDA

Die St. Galler Polizei hat am Wochenende sieben fahrunfähige Lenker gestoppt. Allen wurde der Führerausweis entzogen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Ein 35-jähriger Autofahrer wurde auf der Autobahn A1 bei Oberbüren SG mit 162 statt der erlaubten 120 Stundenkilometer gemessen. Eine bei ihm durchgeführte Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 0.91 Milligramm pro Liter.

In Züberwangen SG verursachte ein 25-jähriger Mann einen Unfall, als er mit seinem Auto durch einen Vorgarten fuhr und mit einem parkierten Fahrzeug kollidierte. Der Fahrer blieb unverletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von über 25’000 Franken.

Weitere Kontrollen fanden unter anderem in Buchs SG, Salez SG und Neuhaus SG statt. Insgesamt sieben Personen werden bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen zur Anzeige gebracht, wie die Polizei weiter schrieb.