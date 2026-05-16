Polizei untersucht drei mögliche Brandstiftungen im Raum Utzenstorf

Keystone-SDA

Im Raum Utzenstorf ist es am Freitag innert weniger Stunden zu drei Bränden gekommen. In allen drei Fällen steht laut der Kantonspolizei Bern Brandstiftung als Ursache im Vordergrund.

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(Keystone-SDA) Ob ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Alle Brände wurden gelöscht.

In der Nacht auf Freitag stand zuerst ein Schopf in Utzenstorf in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Wenig später wurde ein Feuer an einem Mehrfamilienhaus gemeldet, das laut Polizei von einer Drittperson gelöscht wurde.

Am Freitagnachmittag geriet ein Einfamilienhaus in der Nachbargemeinde Wiler bei Utzenstorf in Brand. Eine Person wurde leicht verletzt ins Spital gebracht. Die lokalen Feuerwehren hatten den Brand rasch unter Kontrolle.

Die Kantonspolizei rief am Samstag zur Vorsicht auf. Wohnungen und Häuser seien stets abzuschliessen, auch bei kurzer Abwesenheit. Zu beachten sei zudem, dass auch Nebentüren etwa zur Waschküche, zur Garage oder zum Veloraum abgeschlossen seien.