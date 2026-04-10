Polizei verhaftet nach Gewaltdelikt in Au SG einen Mann

Keystone-SDA

Nach einem Gewaltdelikt in Au SG am Donnerstagnachmittag mit vier teils schwer verletzten Personen hat die Polizei einen Mann festgenommen. Es handelt sich um einen 51-jährigen Serben ohne Wohnsitz in der Schweiz.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Nach dem Gewaltdelikt in einem Wohnquartier am Donnerstagnachmittag hielt die Polizei während der anschliessenden Fahndung in Au einen 51-jähriger Mann an. «Im Verlaufe der Abklärungen erhärtete sich der dringende Tatverdacht, dass er mit dem Gewaltdelikt in Verbindung steht», schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung.

Die Rolle des 51-Jährigen beim Delikt, bei dem vier Personen im Alter zwischen 57 und 87 Jahren verletzt wurden, ist gemäss Communiqué Teil der laufenden Ermittlungen. Ebenso werden die Hintergründe, das Tatmotiv und die Frage geklärt, ob weitere Personen involviert sind.

Bereits am Donnerstag hatte die Polizei mitgeteilt, dass eine 65-jährige sowie eine 87-jährige Frau mit Helikoptern ins Spital geflogen werden mussten. Zudem brachte der Rettungsdienst eine 57-Jährige sowie einen 73-jährigen Mann in ein Spital. Ihre Verletzungen seien teils schwer.

Im Communiqué vom Freitag präzisierte die Polizei die Schwere und die Art der Verletzungen mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht weiter. Nur so viel: Schussverletzungen könnten aktuell ausgeschlossen werden.

Grosseinsatz der Einsatzkräfte

Die Polizei war am Donnerstag ausgerückt, nachdem ein Anwohner des Gässeliwegs gemeldet hatte, dass sein Nachbar überfallen und verletzt worden sei. Die erste Polizeipatrouille vor Ort fand in einem Mehrfamilienhaus den 73-jährigen Mann sowie die drei verletzten Frauen.

Der 73-Jährige und die 57-jährige Frau wohnen in diesem Haus, ergänzte die Polizei am Freitag. Die 65-Jährige und die 87-Jährige waren zu Besuch. Sie sind alle Schweizer Staatsangehörige.

Die Einsatzkräfte waren am Donnerstag mit einem Grossaufgebot vor Ort. Die Ermittlungen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen laufen.