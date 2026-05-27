Polizei zeigt 16 Lenkerinnen und Lenker nach Kontrollen in Thun an

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Bern hat bei Verkehrskontrollen in der Region Thun 16 Fahrzeuglenkerinnen und -lenker wegen unnötigem Lärm oder zu hohem Tempo angezeigt. Ein 22-Jähriger war mit 110 km/h unterwegs und ist seinen Führerschein los.

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(Keystone-SDA) Die Kontrollen fanden am vergangenen Samstag in den Nachmittags- und Abendstunden statt, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Der Fokus der Polizei lag auf Autos und Motorrädern, die unnötigen Lärm verursachten oder die erlaubte Geschwindigkeit überschritten.

Insgesamt hielten die Einsatzkräfte laut Mitteilung 35 Fahrzeuge an. 15 Fahrzeuglenkerinnen und -lenker wurden wegen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz zur Anzeige gebracht. Zudem legte die Polizei ein Fahrzeug still.

Ein weiterer Autofahrer wurde auf der Allmendstrasse mit einer Geschwindigkeit von 107 km/h nach Abzug der gesetzlichen Toleranz gemessen. Dem 22-jährigen schwedischen Staatsbürger, der im Kanton Bern wohnt, nahmen die Beamten den Führerausweis vor Ort ab. Er muss sich wegen eines Raserdelikts vor der Justiz verantworten.