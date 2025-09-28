Polizei zieht in Ricken SG Raser aus dem Verkehr
Mit 146 Kilometern pro Stunde ist am Samstag ein Autofahrer in Ricken im Kanton St. Gallen durch eine 80er-Strecke gerast. Der 20-jährige musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. Auch sein Auto wurde sichergestellt.
(Keystone-SDA) Die Polizei führte am Samstagnachmittag während einer Stunde und fünf Minuten Geschwindigkeitsmessungen auf der Uznacherstrasse im Ausserortsbereich durch.
Neben dem 20-jährigen Raser hielt die Polizei in dieser Stunde zwei weitere Autofahrer und einen Motorradfahrer an, die deutlich zu schnell unterwegs waren.
Ein 57-jähriger Autofahrer wurde mit einer Geschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde (km/h) gemessen. Er musste seinen Führerausweis ebenfalls auf der Stelle abgeben.
Ausserdem hielt die Polizei einen weiteren 20-jährigen Autofahrer an, der mit 108 km/h unterwegs war, an, sowie einen 57-jährigen Motorradfahrer, der mit 109 km/h unterwegs war.
Alle wurden bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht, wie die Polizei weiter mitteilte.