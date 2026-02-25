Polizist schiesst in Luzern bei Kontrolle auf wegfahrendes Auto

Keystone-SDA

Weil der Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle beim Kasernenplatz in der Stadt Luzern nicht stoppte, hat ein Polizist einen Schuss abgegeben. Der betrunkene Automobilist wurde kurz darauf in der Nähe von der Polizei gestoppt.

(Keystone-SDA) Wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Vorfall um 0.15 Uhr, als sie auf der Autobahnausfahrt eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführte. Der Automobilist hat demnach trotz des Haltezeichens der Polizei nicht angehalten und dann die Kontrollstelle durchbrochen.

Ein Polizei habe einen gezielten Schuss auf das Fahrzeug abgegeben, teilte die Luzerner Polizei mit. Zur Frage, ob das Auto getroffen wurde, machte die Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA unter Hinweis auf laufende Untersuchungen keine Angaben. Verletzt worden sei aber niemand.

Der Automobilist flüchtete Richtung Baselstrasse. Dort wurde er von der Polizei gestoppt. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich um einen 37-jährigen Mann aus Sri Lanka. Er war betrunken, die Atemalkoholprobe ergab einen Wert von umgerechnet 1,42 Promille. Der Lenker musste seinen Führerausweis abgeben.