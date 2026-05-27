Polnischer Präsident Nawrocki mit militärischen Ehren empfangen

Keystone-SDA

Der polnische Präsident Karol Nawrocki ist am Mittwochnachmittag auf dem Berner Bundesplatz mit militärischen Ehren empfangen worden. Nawrocki und seine Frau kamen für einen zweitägigen Staatsbesuch in die Schweiz.

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(Keystone-SDA) Bundespräsident Guy Parmelin empfing Nawrocki vor dem Bundeshaus und stellte ihm und seiner Frau anschliessend die übrigen Mitglieder des Bundesrats und den Bundeskanzler vor. Nicht dabei war wegen seiner Rückenoperation von Ende April Bundesrat Albert Rösti.

Nach dem Abspielen der Landeshymnen und dem Abnehmen der militärischen Ehrbezeugung schritt Nawrocki zum Rand des Bundesplatzes. Dort, hinter den Abschrankungen, hatten sich Menschen mit polnischen Flaggen eingefunden. Nawrocki wechselte mit ihnen ein paar Worte.

Anschliessend begaben sich die Gäste und die Schweizer Gastgeber ins Bundeshaus. Gut ein Dutzend polnische Medienschaffende waren präsent. Einige von ihnen schossen vor dem Betreten des Bundeshauses noch rasch ein Bild von der Aussicht auf die Aare, Marzilibad und Gurten.