Postauto landet in Strassengraben von Udligenswil LU
In Udligenswil ist am Sonntagnachmittag ein Postauto von der Strasse abgekommen. Die Buspassagiere blieben unverletzt, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte.
(Keystone-SDA) Am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr geriet ein Postauto auf der Dorfstrasse in Udligenswil in einen Strassengraben. Verletzt wurde beim Unfall niemand, wie es im Communiqué hiess.
Im Einsatz stand die Feuerwehr Udligenswil. Die Dorfstrasse musste laut Mitteilung vorübergehend gesperrt werden.
Die Unfallursache ist unklar und wird von der Luzerner Polizei untersucht.