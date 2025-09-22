The Swiss voice in the world since 1935
Postauto landet in Strassengraben von Udligenswil LU

Keystone-SDA

In Udligenswil ist am Sonntagnachmittag ein Postauto von der Strasse abgekommen. Die Buspassagiere blieben unverletzt, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr geriet ein Postauto auf der Dorfstrasse in Udligenswil in einen Strassengraben. Verletzt wurde beim Unfall niemand, wie es im Communiqué hiess.

Im Einsatz stand die Feuerwehr Udligenswil. Die Dorfstrasse musste laut Mitteilung vorübergehend gesperrt werden.

Die Unfallursache ist unklar und wird von der Luzerner Polizei untersucht.

Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

