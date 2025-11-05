Postauto testet in der Ostschweiz automatisiert fahrende ÖV-Taxis

Keystone-SDA

Postauto Schweiz wird im Dezember rund um Altstätten SG ein neues ÖV-Angebot mit selbstfahrenden Autos testen. Später wird der Versuchsbetrieb ausgeweitet. Ab 2027 könnte der dauerhafte Betrieb starten.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Nach der Ankündigung von Testfahrten Ende Oktober hat nun Postauto am Mittwoch in Altstätten das automatisierte Fahrzeug mit dem Namen «AmiGo» vorgestellt. Es wurde in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Robotaxihersteller Apollo Go der Techfirma Baidu entwickelt.

Das selbstfahrende Auto soll in der Ostschweiz das ÖV-Angebot in ländlichen und weniger gut erschlossenen Regionen sowie zu Randzeiten ergänzen. Es wird auf Abruf via App verfügbar sein. Für den Endausbau werden für die Ostschweiz bis zu 25 Fahrzeuge angekündigt.

Platz für bis zu vier Fahrgäste

«AmiGo» sei unter anderem mit 36 Sensoren, mehreren Kameras, einem zentimetergenauen Ortungssystem, Radar, aber auch mit einer selbstständigen Reinigung der Sensoren ausgerüstet, heisst es in der Mitteilung von Postauto. Platz gibt es für maximal vier Passagiere.

Die ersten Testfahrten fänden rund um Altstätten statt, erklärte Urs Bloch, Mediensprecher von Postauto. Danach werde das Testgebiet sukzessive ausgedehnt.

In den Unterlagen wird eine Region mit zirka 80 Quadratkilometern und 16 Gemeinden als mögliches Einsatzgebiet gezeigt. Der Rayon ginge vom Rheintal aus bis nach Heiden und Wolfhalden in Appenzell Ausserrhoden sowie bis nach Oberegg in Appenzell Innerrhoden.

Ob genau dieses Gebiet schliesslich vom «AmiGo» bedient wird, ist noch offen. Es lasse sich nicht genau sagen, wann welche Ortschaften dazukämen, präzisierte Bloch. Die einzelnen Schritte würden immer gemäss den gemachten Erfahrungen definiert.

Ab 2027 regulärer Betrieb möglich

Sofern der Testbetrieb erfolgreich verläuft und alle Sicherheits- und Qualitätsanforderungen erfüllt sind, könnten im Verlauf von 2026 erste Fahrten ohne Begleitung stattfinden. Ab dem ersten Quartal 2027 soll dann der dauerhafte Betrieb starten.

Um das Angebot der Bevölkerung vorzustellen, plant Postauto mehrere Informationsanlässe. Sie finden am 11. November in Altstätten, am 24. November in Widnau und am 19. Januar in Heiden statt. Am Versuch beteiligt sind neben den Ostschweizer Kantonen das Bundesamt für Verkehr, das Bundesamt für Strassen sowie der Touring Club Schweiz.