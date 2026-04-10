Privatklinik Lindberg in Winterthur steht vor dem Aus

Keystone-SDA

Die Privatklinik Lindberg in Winterthur steht vor der Schliessung: Die private Klinik- und Spitalgruppe Swiss Medical Network (SMN) plant, den stationären Betrieb nach Schaffhausen und Zürich zu verlagern.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der stationäre Betrieb soll künftig an den Privatkliniken Belair in Schaffhausen und Bethanien in Zürich angeboten werden, wie SMN am Freitag mitteilte.

Die Mitarbeitenden am heutigen Standort könnten dadurch ihre Stelle verlieren. SMN leitete bereits das Konsultationsverfahren ein. Die Belegschaft kann nun Vorschläge zur Vermeidung oder Milderung von Kündigungen einbringen. Über das weitere Vorgehen will SMN erst nach «sorgfältiger Prüfung aller Eingaben» entscheiden.

Akutgeriatrie und Palliativmedizin

Für das Kantonsspital Winterthur (KSW) ist der geplante Umzug eine Chance: Es bekundet bereits Interesse an bestimmten Flächen, um dort Akutgeriatrie und Palliativmedizin anzubieten.

Die Palliativabteilung befindet sich aktuell in einem Provisorium, das den betrieblichen Anforderungen nicht mehr genügt. Die Akutgeriatrie benötigt zusätzliche Flächen, um dem wachsenden Patientenaufkommen gerecht zu werden. Das Kantonsspital geht davon aus, dass die Vertragsverhandlungen bis Mitte Jahr abgeschlossen sind.