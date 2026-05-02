Prix Walo für Hecht, Linda Fäh und Stephan Eicher

Keystone-SDA

Zum 50. Mal ist am Samstagabend der Prix Walo verliehen worden. Die Stern-Trophäe ging an Hecht (Pop/Rock-Band), Linda Fäh (Schlager), das Secondhand Orchestra (Kabarett/Comedy), Stephan Eicher (Pop/Rock-Gesang) und andere aus dem Schweizer Showbusiness.

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(Keystone-SDA) Zu den Preisträgerinnen und -trägern aus den neun Kategorien zählt die Freiburger Musikerin Zoë Më, die im vergangenen Jahr die Schweiz am Eurovision Song Contest (ESC) vertrat.

Den Preis gab es weiter für die Bühnenproduktion «Dinner for WAM», für den von der SRG produzierten ESC 2025 (TV-Produktion) sowie für das Pflegedrama «Heldin» von Petra Volpe (Film-Produktion). Marcus Signer («Maloney») erhielt den Stern als bester Schauspieler.

Der Prix Walo gilt als wichtigster Preis im Schweizer Showbusiness. Zusätzlich zu den neun Kategorien wählten die Zuschauenden den Moderator Nik Hartmann zum Publikumsliebling. Nicht zuletzt wurde der heute 80-jährige Musikmanager und Unternehmer Freddy Burger mit dem Ehren-Prix-Walo für sein Lebenswerk gewürdigt.