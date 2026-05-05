Psychische Erkrankungen kosten die Schweiz immer mehr

Keystone-SDA

Die Kosten für psychische Behandlungen in der Schweiz sind auch 2024 gestiegen. Mädchen und junge Frauen bleiben eine besondere Risikogruppe, wie ein neuer Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums zeigt.

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(Keystone-SDA) Im Bereich der psychischen Gesundheit stiegen die Versorgungskosten 2024 gegenüber 2023 um 6,1 Prozent, wie dem am Dienstag veröffentlichten Bericht zu entnehmen war. Das allgemeine Glücksempfinden blieb hingegen stabil. Rund 72 Prozent der Bevölkerung fühlte sich meistens oder ständig glücklich.

Im ambulanten Bereich nahmen die Kosten für psychische Behandlungen bei bis 18-jährigen Jungen zum ersten Mal stärker zu als bei Mädchen, nämlich um 8,9 gegenüber 4,9 Prozent. Zwischen 2012 und 2023 war das jährliche Kostenwachstum bei den Mädchen im Schnitt fast doppelt so hoch wie bei den Jungen.

Ein Geschlechterunterschied zeigte sich 2024 auch in den stationären Zahlen. Ebenfalls gut doppelt so hoch war die Hospitalisierungsrate von Mädchen in einer psychiatrischen Klinik oder Abteilung.