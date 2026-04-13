Quadfahrer bei Kollision mit Traktor in Gunzwil LU schwer verletzt

Keystone-SDA

In Gunzwil in der Gemeinde Beromünster ist es am Samstagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Traktor und einem Quad gekommen. Während sich der Quadfahrer erheblich verletzte, blieb der Traktorfahrer unverletzt.

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(Keystone-SDA) Laut dem Communiqué der Luzerner Polizei passierte der Unfall am Samstag kurz vor 15 Uhr bei der Kreuzung Chommle.

Bei der Kollision wurde ein 52-jähriger Quadfahrer erheblich verletzt. Er musste in ein Spital gebracht werden. Der Sachschaden beträgt rund 15’000 Franken, wie es am Montag weiter hiess.