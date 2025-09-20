The Swiss voice in the world since 1935
Radfahrerin Marlen Reusser trotz Geburtstag nicht in Feierlaune

Keystone-SDA

Die am heutigen Samstag 34 Jahre alt gewordene Schweizer Radsportlerin Marlen Reusser ist trotz ihres Geburtstages nicht in Feierlaune. Denn nur einen Tag später findet an der Rad-WM in Ruanda das Zeitfahren statt - bei dem Reusser als eine der Top-Favoritinnen gilt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nicht der Geburtstag nerve sie, sondern dass er einen Tag vor dem WM-Zeitfahren sei, so Reusser in einem Interview mit dem «Blick».

«Da bin ich mit dem Kopf natürlich nicht in Feierlaune. Aber ich habe mich daran gewöhnt, es ist seit vielen Jahren so. Und wer weiss, vielleicht gibt es ja eine Torte und Michi (Michael Schär, Nationaltrainer der Männer) singt plötzlich für mich», sagte Reusser weiter.

Im Leben gebe es denn auch «noch viel grössere Geschenke als einen WM-Titel», so die WM-Bronze-Gewinnerin von 2023 weiter. «Aber als Geburtstagsgeschenk wäre die Goldmedaille schon gut – die würde ich nehmen.» Das Einzelzeitfahren findet am Sonntag statt.

