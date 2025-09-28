Rain LU kann neue Sporthalle bauen und Schulraum erweitern
In der Gemeinde Rain LU werden bis Sommer 2028 zusätzliche Schulräume und eine neue Sporthalle für 20,35 Millionen Franken gebaut. Die Stimmberechtigten haben am Sonntag die nötigen Kredite mit 79,7 Prozent Ja-Stimmen genehmigt.
(Keystone-SDA) 1126 stimmten der Vorlage zu, 287 lehnten sie ab. Die Stimmbeteiligung betrug 60,8 Prozent.
Der Neubau umfasst zwei Kindergärten, zusätzliche Klassenzimmer sowie Werkräume für textiles und technisches Gestalten. Im Untergeschoss entsteht eine neun Meter hohe Sporthalle, die dem Schul- und Vereinssport dienen und auch grössere Anlässe ermöglichen soll, wie die Gemeinde in der Abstimmungsbotschaft mitteilte.
Der Baustart ist für Sommer 2026 vorgesehen, die Inbetriebnahme der Schulräume und Sporthalle für Sommer 2028.