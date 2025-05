Rapper Asap Rocky: Sollte Bürgermeister von New York sein

Keystone-SDA

US-Rapper Asap Rocky könnte es sich vorstellen, Bürgermeister von New York City zu werden. "Ich sollte der Bürgermeister sein", sagte der 36-Jährige dem Branchenblatt "Variety". Der Musiker ist der Partner von Sängerin Rihanna (37), die beiden erwarten ihr drittes Kind. Er könne es kaum erwarten, das Leben in der Stadt zu verbessern. "Ich meine es verdammt ernst", sagte Asap Rocky weiter.

1 Minute

(Keystone-SDA) Rihannas Outfit «verdeckt nicht ihren Babybauch»

Asap Rocky, mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers, war Mitausrichter der Met Gala, die in der Nacht zu Dienstag in New York stattfand. Eine der grössten Nachrichten des Abends war der offensichtliche Babybauch von Rihanna. Zum Outfit seiner Freundin sagte er dem US-Sender CBS auf dem roten Teppich: «Es verdeckt nicht ihren Babybauch». Beide kamen getrennt und nahmen jeweils Glückwünsche zur Schwangerschaft entgegen. Sie haben bereits zwei Kinder.

Freispruch im Februar

Der Rapper stand Anfang des Jahres wegen eines mutmasslichen Angriffs mit einer Schusswaffe in Los Angeles vor Gericht. Im Februar wurde er freigesprochen. Rihanna war an mehreren Prozesstagen zugegen. Dem Rapper wurde zur Last gelegt, in einem Streit eine Waffe gezogen und geschossen zu haben. Nach Angaben der Verteidiger von Asap Rocky hatte der Rapper aber nur eine Requisitenwaffe bei sich, die keine echten Kugeln abgeben konnte.