Referendum gegen Ortsdurchfahrt Birsfelden BL eingereicht

Keystone-SDA

Gegen die vom Landrat abgesegnete Ausgabenbewilligung für die Ortsdurchfahrt Birsfelden BL gibt es Widerstand. Die IG Ortsdurchfahrt hat am Mittwoch ein Referendum mit 2485 Unterschriften dagegen eingereicht, wie die Landeskanzlei auf Facebook mitteilte.

(Keystone-SDA) Das Referendumskomitee befürchtet durch das Projekt unter anderen zusätzlichen Stau und die Blockierung des Tramverkehrs. Es fordert die Sistierung des Vorhabens.

Die Ortsdurchfahrt Birsfelden soll neu gestaltet werden. Der Landrat hatte im September 2025 dafür 77,8 Millionen Franken bewilligt. Konkret sollen die Ampelkreuzungen der Hauptstrasse mit der Rheinstrasse und der Schulstrasse in Kreisel umgewandelt werden, um den Verkehr flüssiger zu machen. Zudem soll die Einmündung der Birseckstrasse in die Hauptstrasse umgebaut werden.

Grösstenteils setzt das Projekt auf Mischverkehr zwischen Tram und motorisiertem Individualverkehr (MIV) mit beidseitigen Velostreifen. Zwischen dem Tramkreisel Hard und dem neuen Kreisel Schulstrasse soll das Tram zudem ein Eigentrassee erhalten. Die Bauzeit ist für vier bis fünf Jahre angesetzt.