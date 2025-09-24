Rega prüft Verlegung ihrer Ambulanz-Jets nach Bern-Belp
Die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega prüft die Verlegung ihrer Jet-Basis auf den Flughafen Bern-Belp. An ihrem künftigen Hauptsitz in Kägiswil OW hat es für die Ambulanzflugzeuge keinen Platz.
(Keystone-SDA) Die Tamedia-Zeitungen berichteten am Mittwoch über einen möglichen Umzug der drei Ambulanz-Jets der Rega nach Bern-Belp. Die Rega bestätigte den Standort auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA als mögliche Option. Sie werde weiter informieren, sobald sie in der Standortfrage einen Entscheid gefällt habe.
Die Rega will ihren Hauptsitz nach Kägiswil verlegen. Ihren Standort am Flughafen Zürich muss sie bis Ende 2030 verlassen. In Kägiswil sind aber weder Piste noch Infrastruktur für die Ambulanz-Jets vorhanden.
Eine weitere Möglichkeit mit Pistenanschluss für die Jets liegt gemäss der Rega in einer flächenmässig limitierten Parzelle im Westen des Flughafens Zürich.
In Bern bräuchte die Rega gemäss Tamedia einen Hangar für die drei Jets und Büroräumlichkeiten für bis zu 100 Mitarbeitende. In Bern-Belp betreibt die Rega seit 1976 bereits eine Helikopterbasis.