Regierung will Turnhalle der Kantonsschule Schwyz sanieren

Keystone-SDA

Die Dreifachturnhalle der Kantonsschule Kollegium Schwyz soll umfassend saniert werden. Der Regierungsrat beantragt dafür beim Kantonsrat einen Kredit von 8,3 Millionen Franken.

(Keystone-SDA) Die 1986 erbaute Turnhalle, die als Sportinfrastruktur von der Kantonsschule, der Kaufmännischen Berufsschule und von Vereinen genutzt wird, weist «erhebliche altersbedingte Mängel» auf, wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte.

Technik, Energieeffizienz, Sicherheit und Komfort würden nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen. Auch Vorgaben zu Brandschutz, Erdbebensicherheit und Rollstuhlgängigkeit würden nur teilweise erfüllt, so die Regierung.

Das Bauprojekt sieht eine Erneuerung von Gebäudehülle und Haustechnik vor. Fenster, Türen, Fassadenteile und Dächer sollen ersetzt oder instand gestellt werden. Auf dem Dach ist eine Photovoltaikanlage geplant. Zudem sollen gemäss der Mitteilung Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektroanlagen vollständig erneuert werden.

Zusätzlich entstehen neue Flächen für Gymnastik, Fitness und Krafttraining. Die neue Halle soll damit «langfristig, zukunftsfähig und ressourcenschonend» sein, wie die Regierung mitteilte. Und das auch bei «grösseren Schülerzahlen».

Die Bauarbeiten dauern laut Communiqué neun Monate und sollen, wenn möglich, in die Schulferien gelegt werden. Der Turnunterricht wird teilweise ins Freie verlegt. Der Baustart ist frühestens 2027 vorgesehen. Über den Kredit entscheidet der Kantonsrat voraussichtlich im April, wie die Regierung im Bericht an das Parlament schrieb.