The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Regierungsrat beantragt Nachkredit für Hochwasserschutz in Brienz

Keystone-SDA

Für den Hochwasserschutz am Brienzer Lammbach braucht es mehr Geld. Seit der Bewilligung eines Hochwasserschutzprojekts 2019 hat sich der Zustand an den Sperrtreppen durch Murgänge verschlechtert. Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat daher einen Nachkredit von 3,61 Millionen Franken.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Schäden an den Natursteinsperren seien grösser als erwartet, schreibt die Bau- und Verkehrsdirektion in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die ursprünglich geplanten Massnahmen könnten den Hochwasserschutz nicht mehr ausreichend gewährleisten.

Der Grosse Rat wird das Geschäft voraussichtlich in der Junisession beraten.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft