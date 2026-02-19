Regierungsrat beantragt Nachkredit für Hochwasserschutz in Brienz

Keystone-SDA

Für den Hochwasserschutz am Brienzer Lammbach braucht es mehr Geld. Seit der Bewilligung eines Hochwasserschutzprojekts 2019 hat sich der Zustand an den Sperrtreppen durch Murgänge verschlechtert. Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat daher einen Nachkredit von 3,61 Millionen Franken.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Schäden an den Natursteinsperren seien grösser als erwartet, schreibt die Bau- und Verkehrsdirektion in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die ursprünglich geplanten Massnahmen könnten den Hochwasserschutz nicht mehr ausreichend gewährleisten.

Der Grosse Rat wird das Geschäft voraussichtlich in der Junisession beraten.