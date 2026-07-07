Reinigung des versprayten Basler Rathauses kostet 17’000 Franken

Keystone-SDA

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Die Entfernung der Sprayereien an der Fassade des Basler Rathauses kostet 17'000 Franken. Dies bestätigte Regierungssprecher Marco Greiner am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

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(Keystone-SDA) Das SRF-Regionaljournal hat zuerst darüber berichtet. Am vergangenen Mittwoch versprayten Unbekannte das Rathaus. Einer von ihnen kletterte dabei an den vergitterten Fenstern hoch. Um diese Graffiti in der Höhe zu entfernen, steht zurzeit ein Gerüst beim Rathaus. Die Staatskanzlei hat Anzeige erstattet.

Zu diesen Sachbeschädigungen kam es Rahmen einer unbewilligten Demonstration gegen die Räumung einer Liegenschaftsbesetzung im Klybeck-Quartier. Die Unbekannten sprayten Beschimpfungen gegen Politikerinnen und Politiker sowie «Zack» ans Rathaus, was für «Zone Autonome Culturelle Klybeck» steht, wie das Besetzerkollektiv das ausgerufene Kulturzentrum nannte.

Die Areal-Inhaberin Swiss Life hatte vor der polizeilichen Räumung im Zusammenhang mit der Hausbesetzung Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung eingereicht, wie eine Sprecherin des Versicherungsunternehmens gegenüber Keystone-SDA bestätigte.