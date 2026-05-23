Rennvelofahrer verletzt sich bei Sturz in Arth SZ erheblich

Keystone-SDA

Ein 41-jähriger Rennvelofahrer hat sich am Samstag in Arth SZ bei einem Sturz erheblich verletzt. Er musste mit dem Rettungsdienst in Spitalpflege gebracht werden, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben kurz nach 10.30 Uhr auf der Zugerstrasse. Zwei Rennvelofahrer seien hintereinander in Richtung Arth unterwegs gewesen. Als sie einen weiteren Radfahrer überholen wollten, touchierte der 41-Jährige mutmasslich das Hinterrad seines Begleiters. Dabei sei er gestürzt und habe sich die erheblichen Verletzungen zugezogen.