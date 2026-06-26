Repower nimmt in Miralago GR neues Kleinwasserkraftwerk in Betrieb

Keystone-SDA

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Die Energieversorgerin Repower hat in Miralago das neue Kleinkraftwerk Crodalöc in Betrieb genommen. Damit sei ein wichtiger Teil des Gesamtprojekts Miralago abgeschlossen, schreibt das Unternehmen am Freitag in einer Mitteilung.

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(Keystone-SDA) Gemäss Repower nutzt das Wasserkraftwerk das Wasser des Bachs Crodalöc zur Produktion von erneuerbarem Strom. Später wird es zudem den neuen Dotiersee speisen. Nach Abschluss des Gesamtprojekts soll der Talfluss Poschiavino wieder für Fische passierbar sein.

Wasser vom Crodalöc in den Dotiersee geleitet

Das im Bach Crodalöc gefasste Wasser wird laut Mitteilung über eine rund 910 Meter lange Druckleitung nach Miralago in die neue Kraftwerkzentrale und von dort künftig über eine rund 255 Meter lange Leitung in den sich derzeit im Bau befindlichen Dotiersee geleitet.

Die Leitung werde voraussichtlich im Herbst 2026 fertiggestellt werden, der Dotiersee im Jahr 2027, heisst es weiter. Der Dotiersee werde dafür sorgen, dass künftig auch im obersten Abschnitt des Poschiavino, direkt unterhalb des Lago di Poschiavo, konstant genügend Wasser zur Verfügung stehe. Dies sei entscheidend für die «Wiederherstellung der Fischgängigkeit» im Poschiavino.

Umfassendes Sanierungsprojekt am Lago di Poschiavo

Wie es weiter heisst, setze Repower in Miralago am südlichen Ende des Lago di Poschiavo bis Ende 2028 ein umfangreiches Sanierungsprojekt um, um den langfristigen Weiterbetrieb der Wasserkraftanlage Campocologno zu sichern und gleichzeitig die Einhaltung des Gewässerschutzes zu gewährleisteten.

Das Gesamtprojekt Miralago ist mit der Inbetriebnahme von Crodalöc demnach noch nicht abgeschlossen. In den nächsten Etappen werden neben dem Dotiersee, unter anderem die neue Wasserfassung im Lago di Poschiavo für das Kraftwerk Campocologno fertiggestellt oder die Uferzone aufgewertet werden.