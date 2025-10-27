The Swiss voice in the world since 1935
Restaurants Schynige Platte und Winteregg erhalten neue Pächter

Keystone-SDA

Louis Holtfreter wird neuer Pächter des Berghotels und Panorama-Restaurants Schynige Platte sowie des Restaurants Winteregg in Mürren. Das haben die Jungfraubahnen am Montag bekanntgegeben.

(Keystone-SDA) Holtfreter übernimmt die Betriebe gemeinsam mit Armin Baumgartner. Auf der Schynigen Platte folgen sie im kommenden Juni auf Jasmin und Thomas Willem, die das Berghotel und Restaurant seit 2008 führen.

Das Restaurant Winteregg übernehmen sie bereits Mitte Dezember, wie die Jungfraubahnen in einer Mitteilung schrieben. Da die Schynige Platte ein Halbjahresbetrieb mit Schwerpunkt Sommer und die Winteregg vor allem im Winter viel besucht sei, liessen sich Synergien nutzen.

