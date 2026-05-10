Reto Wangler neuer Präsident der Zuger Kantonalbank

Keystone-SDA

Reto Wangler ist neuer Bankratspräsident der Zuger Kantonalbank. Die Generalversammlung habe den langjährigen Mitarbeiter der UBS wie vorgeschlagen gewählt, teilte die Bank am Sonntag mit.

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(Keystone-SDA) Wangler löst den nach sechs Jahren zurückgetretenen Urs Rüegsegger ab. Er gilt als ein Urgestein der UBS und arbeitete laut den Angaben mehr als 20 Jahren für die Grossbank, zuletzt als Finanzchef für das Schweizer Geschäft. Davor war der aus Baar stammende Wangler unter anderem Regionaldirektor Zentralschweiz.

Im Sommer 2025 verliess er die Grossbank. Seither war er als Partner bei einem Technologie-Beratungsunternehmen tätig. Die Aktionäre der Zuger Kantonalbank stimmten am Samstag auch allen anderen Anträgen des Bankrats zu und genehmigten unter anderem eine Dividende von 230 Franken je Aktie.