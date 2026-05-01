Richter: Fünf Tote bei Flugzeugabsturz in Texas

Keystone-SDA

Bei einem Flugzeugabsturz im US-Bundesstaat Texas sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Alle fünf hätten sich an Bord der Cessna 421C befunden, die in Wimberley abgestürzt sei, teilte der Richter des Bezirks, Ruben Becerra, mit. "Die Behörden haben bestätigt, dass alle fünf Insassen bei dem Vorfall ums Leben gekommen sind."

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(Keystone-SDA) Der Vorfall habe sich am späten Donnerstagabend kurz vor Mitternacht (Ortszeit) ereignet, hiess es. «Feuerwehr- und Rettungskräfte blieben bis in die frühen Morgenstunden vor Ort», hiess es weiter in der Mitteilung. Ersten Erkenntnissen zufolge sei das Flugzeug mit hoher Geschwindigkeit am Boden aufgeprallt. Anzeichen einer Kollision in der Luft gebe es nicht. Konkretere Informationen zur Ursache des Absturzes lagen zunächst nicht vor.

Die Kleinstadt Wimberley liegt zwischen der texanischen Hauptstadt Austin und der Metropole San Antonio im Süden des Bundesstaates.