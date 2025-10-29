Ringier baut im Rahmen einer Umstrukturierung zehn Stellen ab

Keystone-SDA

Der Verlag Ringier baut im Rahmen einer Umstrukturierung zehn Stellen ab. Neu werden sämtliche Audio- und Videoaktivitäten zentral koordiniert und produziert.

(Keystone-SDA) Im Zuge dieser strategischen Neuausrichtung werde der bisherige Content Hub von Ringer aufgelöst, teilte der Verlag am Mittwoch mit. Dazu gehören Themenfelder wie Audio- und Video-Formate, Service/Health, Auto/Mobilität, Specials, das Mode- und Kulturmagazin Bolero sowie der Online-Kanal Izzy Projects.

Der Grossteil der bisherigen Content-Hub-Mitarbeitenden wechselt in das neue Audio- und Video-Team sowie in andere Redaktionen der Ringier-Medien. Für die zehn entlassenen Mitarbeitenden gelte der Ringier-Sozialplan, hiess es weiter.

Von der Umstrukturierung erhofft sich der Verlag, Synergien besser zu nutzen, Qualitätsstandards zu vereinheitlichen und die Innovationskraft im Bereich Audio und Video zu steigern.

Die Leitung der neuen Audio- und Video-Teams übernimmt Daniel Egli, der gleichzeitig auch stellvertretender Blick-Chefredaktor wird. Egli verfüge über langjährige Erfahrung im Video- und Audiojournalismus, schrieb Ringier.

Er war Leiter der Lokalredaktion Zürich bei Radio 24, bevor er 2019 zu Ringier wechselte und am Aufbau von Blick TV beteiligt war. Heute führt er das Team der Video-Reporter und koordiniert die Live-Sendungen und Inhalte aller Ringier-Titel.