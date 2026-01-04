Roger Schawinski schafft 70 Liegestütze am Stück

Keystone-SDA

Radiomacher Roger Schawinski schafft am Stück fast so viele Liegestütze, wie sein Leben Jahre zählt. "Es sind mittlerweile 70", sagt der 80-Jährige in einem Interview mit der "SonntagsZeitung"

(Keystone-SDA) «Ich begann mit 50 Liegestützen, steigerte mich dann auf 60, und nun bin ich bei 70», sagt Schawinski. Steigern will er diese Anzahl nicht, aber beibehalten. Deshalb absolviert der Medienunternehmer die Einheit einmal pro Tag. Diese Disziplin ist seiner Meinung nach für die eigene Gesundheit nötig.

Angeben wolle er mit der doch beachtlichen Zahl nicht. «Aber was man sieht: Man kann auch in meinem Alter mit regelmässigem Training seine Kraft erheblich steigern», sagt der Radiomacher. Beim Planking halte er gar bis zu vier Minuten am Stück durch. Hinsichtlich dieser sportlichen Leistung stimmt dann auch seine Aussage zum Schluss des Interviews: «Ich bin nicht alt. Ich bin älter.»