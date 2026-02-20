The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Rollerfahrerin wird in Reichenburg angefahren und schwer verletzt

Keystone-SDA

Eine Rollerfahrerin ist am Donnerstag in Reichenburg SZ bei einem Unfall erheblich verletzt worden. Die 34-Jährige wurde um 21.35 Uhr von hinten von einem Auto angefahren. Sie verlor die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Rollerfahrerin wurde an der Unfallstelle zunächst vom Rettungsdienst versorgt, wie die Kantonspolizei Schwyz am Freitag mitteilte. Danach sei sie von der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen worden.

Wie es zu dem Unfall kam, war am Freitagvormittag gemäss der Mitteilung noch nicht geklärt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft