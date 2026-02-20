Rollerfahrerin wird in Reichenburg angefahren und schwer verletzt

Keystone-SDA

Eine Rollerfahrerin ist am Donnerstag in Reichenburg SZ bei einem Unfall erheblich verletzt worden. Die 34-Jährige wurde um 21.35 Uhr von hinten von einem Auto angefahren. Sie verlor die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte.

(Keystone-SDA) Die Rollerfahrerin wurde an der Unfallstelle zunächst vom Rettungsdienst versorgt, wie die Kantonspolizei Schwyz am Freitag mitteilte. Danach sei sie von der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen worden.

Wie es zu dem Unfall kam, war am Freitagvormittag gemäss der Mitteilung noch nicht geklärt.