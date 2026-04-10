Rumäne gesteht vor Bezirksgericht Zürich Tötung einer Bekannten

Keystone-SDA

Vor dem Bezirksgericht Zürich hat der 27-jährige Beschuldigte am Freitag die Tötung einer Bekannten in Zürich gestanden. Er betonte, dass er eine Therapie brauche.

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(Keystone-SDA) Der Beschuldigte hatte im Januar 2022 eine Frau getötet, die er seit vielen Jahren kannte. Als er etwa 13 Jahre alt war habe die damals 30-jährige mit ihm zum ersten Mal Sex gehabt, berichtete er am Freitag. In den Monaten vor der Tat lebten die beiden zusammen in Zürich.

Die Nacht vor der Tat hatte er nach eigenen Angaben mit Alkohol, Drogen und anderen Frauen verbracht. Zurück in der Wohnung habe er weiter konsumiert, während die Frau geschlafen habe. Dabei sei in ihm eine Wut entstanden. Er habe sich ausgenutzt gefühlt. Irgendwann sei «das Adrenalin gekommen». Da habe er ein Messer genommen und auf die Frau eingestochen.

Als sie tot war, wusch er sich und flüchtete nach Graz (A). Dort tötete er zwei Wochen später eine zweite Frau.