Rund 450 Personen üben schweren Verkehrsunfall im Aargau

Keystone-SDA

Rund 450 Einsatzkräfte haben am Samstag in Aarau und Buchs die Bewältigung eines schweren Verkehrsunfall geübt. Die Übungsanlage sah eine Kollision zwischen Zug, Bus und Autos und eine grosse Zahl von Verletzten vor.

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(Keystone-SDA) Im Zentrum der Übung stand die technische Rettung der verunfallten Personen durch die Feuerwehren, wie das Aargauer Departement Gesundheit und Soziales am Samstag weiter mitteilte. Die neun Rettungsdienste übernahmen die sanitätsdienstliche Versorgung der Verletzten und das Care-Team kümmerte sich um die unverletzten Fahrgäste.

Die Kantonspolizei Aargau stellte die Einsatzleitung sicher. Alle Einsatzkräfte trainierten die Führungsprozesse, die Kommunikation untereinander und mit zivilen Partnern.

Die Übungsleitung zeigte sich in einem Zwischenfazit gegen Ende der Übung zufrieden mit dem Verlauf. Die beteiligten Organisationen werden ihren Einsatz nun einzeln auswerten und Verbesserungspotenzial identifizieren.