Rund ein Dutzend Einbrüche im Kanton St. Gallen über Pfingsten

Keystone-SDA

Rund ein Dutzend Geschäfts- und Wohnliegenschaften sind über das Pfingstwochenende im Kanton St.Gallen von Einbrüchen betroffen gewesen. Unbekannte Täter suchten die Objekte heim und stahlen dabei Bargeld, Schmuck und Werkzeugmaschinen, wie die Kantonspolizei St.Gallen am Montag mitteilte.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Ermittlungen zu den Täterschaften seien aufgenommen worden. Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen brachen Unbekannte in eine Werkhalle an der Bedastrasse in Gossau SG ein. Sie drangen durch Scheiben von Falttüren ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Dabei stahlen sie laut Polizeiangaben Werkzeugmaschinen im Wert von mehreren tausend Franken und hinterliessen Sachschaden in gleicher Höhe.

Zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen verschaffte sich auch eine unbekannte Täterschaft in einem Geschäftshaus an der Lerchentalstrasse in St.Gallen SG gewaltsam Zutritt. Sie brach in die Räumlichkeiten zweier Betriebe ein und stahl aus einem davon Kassen mit mehreren hundert Franken Bargeld. Der Sachschaden belief sich auf mehrere tausend Franken.

Am Sonntag wurde der Kantonspolizei St.Gallen zudem ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Trübbach SG gemeldet, bei dem ebenfalls Sachschaden von mehreren tausend Franken entstand. In der Nacht auf Sonntag brachen Unbekannte in ein Bootshaus an der Hauptstrasse in Rorschach SG ein. Sie verursachten mehrere hundert Franken Sachschaden, verliessen die Örtlichkeit jedoch mutmasslich ohne Deliktsgut.

Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag drangen Täter in einen Betrieb an der Weierwiesstrasse in Degersheim SG ein. Sie stahlen eine Geldkassette mit mehreren hundert Franken Bargeld und verursachten geringen Sachschaden an einem Fenster.

Am Sonntagabend brachen unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser an der Lenterstrasse in Zuzwil SG ein. Aus einem der Häuser dürften sie Schmuck, Bargeld und elektronische Geräte gestohlen haben. Der Sachschaden belief sich in beiden Fällen auf jeweils mehrere hundert Franken.

Kurz nach Mitternacht am Pfingstmontag brach eine unbekannte Täterschaft in einen Betrieb an der Mooswiesstrasse in Gossau SG ein und hinterliess rund tausend Franken Sachschaden.