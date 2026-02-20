Russische Drohne tötet zwei Polizisten in der Ostukraine

Keystone-SDA

Eine russische Kampfdrohne hat zwei Polizisten im ostukrainischen Gebiet Charkiw getötet. Ein weiterer Beamter sei verletzt worden, teilte die ukrainische Polizei mit. Das Team sei mit einem gepanzerten Auto zu einer Evakuierung von Anwohnern beim Dorf Serednij Burluk unterwegs gewesen, als die Drohne ihren Wagen traf. Der Ort im Landkreis Kupjansk befindet sich mehr als 20 Kilometer von der Frontlinie entfernt.

(Keystone-SDA) Die Ukraine wehrt sich seit knapp vier Jahren gegen die russische Invasion.