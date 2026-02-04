Sängerin Raye trauert um ihren verstorbenen Schweizer Grossvater

Keystone-SDA

Die britische Sängerin Raye trauert laut dem "Blick" um ihren kürzlich verstorbenen Schweizer Grossvater. Dies habe die Zeitung aus dem Umfeld der Künstlerin erfahren. Zudem sei in der "Thurgauer Zeitung" eine Todesanzeige erschienen.

(Keystone-SDA) Ihr Grossvater Hans Fuchs habe laut Bericht aus dem Appenzell gestammt und sei für die «Where Is My Husband»-Interpretin eine sehr wichtige Bezugsperson gewesen. So erwähnte sie ihn unter anderem in einem Instagram-Beitrag nach ihrem Auftritt am Montreux Jazz Festival 2024.

Raye berichtete, ihr Grossvater habe sie dort zum ersten Mal bei einem Auftritt gesehen. «Er spricht nicht besonders gut Englisch, aber nach der Show umarmte er mich und sagte mir mit seiner schönen, rauen Stimme: ‚Ich bin so stolz auf dich.‘ Und ich weinte mir die Augen aus.»

Ein an jenem Abend aufgenommenes Foto zierte später das Vinylcover ihres am Montreux Jazz Festival mitgeschnittenen Auftritts. Bereits am Konzertabend habe Raye ihren Grossvater gewürdigt und ins Publikum gerufen: «I’m a Swiss girl». Dabei habe sie ihre auf den Unterarm tätowierte Schweizer Flagge gezeigt, wie der «Blick» weiter schrieb. Raye habe zudem erklärt, ihr Grossvater sei extra angereist und befinde sich im Publikum.